spitsyb

Никита spitsyb

 
30 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Вам - решение бизнес задачи, мне - полезный опыт

Я работаю фронтенд разработчиком с 2018 года. И за это время мне удалось поработать в 2 студиях, но из-за пандемии в стране студия закрылась, и я решил уйти на фриланс. Настроен на продуктивное и длительное сотрудничество с заказчиками.

О себе:

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• Коммуникабелен, аккуратен.

• Трудолюбив и отзывчив.

• Опытный пользователь ПК.

• Год работал в веб студии.

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Хочу предложить свои услуги по разработке веб-страниц.

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• HTML5, CSS3, Jquery, ;

• React JS;

• Typescript;

• Next JS;

• Стандарты W3C;

• Аккуратный, логичный, продуманный, ручной код;

• Валидность;

• Стандарты W3C;

• Кроссбраузерность (IE 9+, ff, Opera, Safari, Chrome);

• Соблюдение всех сроков;

• Адекватная стоимость услуг;

• Постоянный и стабильный онлайн, помощь клиентам;

• В течении недели исправляю свои ошибки в коде абсолютно БЕСПЛАТНО.

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Оплата:

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• Qiwi

• И любые другие платежные системы, удобные заказчику

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Отзывы заказчиков

levos
Лев 
46 лет
4 года в сервисе
Был
2 года назад
$30
9 баллов
4 года назад
Верстка Лендига с Фигмы на Тильду
FigmaTilda
Работа выполнена но приходилось посылать много правок
Лев прекрасный заказчик! Всегда на связи, приятный в общении, быстрая оплата и понятные правки. Рекомендую к сотрудничеству
Ответный отзыв
makedonkos
Вячеслав 
36 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
$30
10 баллов
4 года назад
Сайт на тильде
Tilda
Отличный специалист! Все сделал как нужно! Спасибо!
Отличный заказчик! Четко поставленная задача, спасибо за заказ! Рекомендую к сотрудничеству!)
Ответный отзыв
spartanez1
Сергей 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$25
10 баллов
4 года назад
Сверстать лендинг на Tilda из готового дизайна
Tilda
Спасибо Никите за работу. С пониманием относился к процессу согласования, активно участвовал в процессе, предлагал варианты решения. Очень адекватные цены. В общем - рекомендую.
Отличный заказчик Четко поставленная задача, спасибо за заказ Рекомендую к сотрудничеству)
Ответный отзыв
Streetmachine
Александр 
41 год
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
$30
10 баллов
4 года назад
Верстка страницы
Очень крутой специалист, все сдано в срок и без нареканий. Рекомендую к сотрудничеству! Никита, спасибо огромное!
Александр- отличный заказчик. Четко поставленная, задача, всегда на связи и быстрая оплата. Рекомендую!
Ответный отзыв
gvozdok
Иван 
40 лет
19 лет в сервисе
Был
3 года назад
$30
10 баллов
4 года назад
Сделать верстку лендинга для автошколы
Node.js
Все сделано качественно и в срок! Рекомендую!
Отличный заказчик, был всегда на связи и всячески помогал . Рекомендую
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