Я работаю фронтенд разработчиком с 2018 года. И за это время мне удалось поработать в 2 студиях, но из-за пандемии в стране студия закрылась, и я решил уйти на фриланс. Настроен на продуктивное и длительное сотрудничество с заказчиками.
О себе:--------------------------------------------------------------------------------------------
• Коммуникабелен, аккуратен.
• Трудолюбив и отзывчив.
• Опытный пользователь ПК.
• Год работал в веб студии.
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Хочу предложить свои услуги по разработке веб-страниц.--------------------------------------------------------------------------------------------
• HTML5, CSS3, Jquery, ;
• React JS;
• Typescript;
• Next JS;
• Стандарты W3C;
• Аккуратный, логичный, продуманный, ручной код;
• Валидность;
• Стандарты W3C;
• Кроссбраузерность (IE 9+, ff, Opera, Safari, Chrome);
• Соблюдение всех сроков;
• Адекватная стоимость услуг;
• Постоянный и стабильный онлайн, помощь клиентам;
• В течении недели исправляю свои ошибки в коде абсолютно БЕСПЛАТНО.
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- VK— https://vk.com/id558326977
- Telegram — @spitcyb
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• Qiwi
• И любые другие платежные системы, удобные заказчику
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