Сделать копию лендинга на tilda

Здравствуйте, нужна верстка одностраничного сайта. Макет отправлю в личные сообщения. Навыки html, ccs, js. Сроки до завтра.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть одностраничный сайт сделанный на конструкторе сайтов tilda
Нужно сделать его копию тоже на тильда или как html или вордпресс шаблон.
Главное, чтобы сайт был адаптивный.
Детали в переписке.
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