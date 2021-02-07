Сделать копию лендинга на tilda

$10
HTML-версткаЗавершен7 заявок466 просмотров
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Есть одностраничный сайт сделанный на конструкторе сайтов tilda

Нужно сделать его копию тоже на тильда или как html или вордпресс шаблон. 

Главное, чтобы сайт был адаптивный. 

Детали в переписке. 

Tilda
3 года назад
Alexsx
39 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
Выбранный исполнитель
spitsyb
29 летРоссия
3 года в сервисе
Был
год назад
3 года назад
$10
1 день
Никита выполнил все очень оперативно и профессионально. Рекомендую другим и сам буду обращаться еще! Спасибо Никита!
Александр предоставил четкое ТЗ, всегда оперативно отвечал. Рекомендую для сотрудничества.
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