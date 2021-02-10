Нужна верстка

HTML-версткаЗавершен29 заявок1460 просмотров
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Это начало , работы очень много. Но верстать будем поэтапно.

Требования серьезные, каждый пиксель каждая кнопка каждый размер экрана и разновидность компьютеров будет тщательно проверяться. 

3 года назад
KovalMariya
35 летРоссия
3 года в сервисе
Была
год назад
Выбранный исполнитель
Ascilator
Влад 
22 годаБеларусь
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
$11
2 дня
качественно, с соблюдением сроков. Рекомендую!
Классный заказчик, спасибо за интересный проект!
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