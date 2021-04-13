Как со мной связаться?
Telegram: @soon_we_all_will_feel_happiness
Номер телефона: +375333494769
Что я делаю?
- Адаптивная и кроссбраузерная верстка сайтов используя последние стандарты языков HTML, CSS и JavaScript/Jquery.
Стек используемых технологий:
- HTML
- CSS
- JavaScript
- SASS
- Gulp
- Git
- Animation on scroll
- Canvas
- Charts
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Почему я?
- Огромная вовлеченность в проект
- Коммуникация 24/7
- Исполнение в заявленные сроки
- Доброжелательность и легкость в общении
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Буду рад сотрудничать!
С уважением, Влад.
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