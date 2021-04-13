Удобные и качественные сайты в срок! Вёрстка сайтов с кроссбраузерным и удобочитаемым кодом. Только чистый HTML5, CSS3 и JavaScript/JQuery.

Как со мной связаться?

Telegram: @soon_we_all_will_feel_happiness

Номер телефона: +375333494769

Что я делаю?

- Адаптивная и кроссбраузерная верстка сайтов используя последние стандарты языков HTML, CSS и JavaScript/Jquery.

Стек используемых технологий:

HTML

CSS

JavaScript

SASS

Gulp

Git

Animation on scroll

Canvas

Charts

Работаю по предоплате 50%, при этом если возникнут какие-то разногласия гарантирую возврат средств в полном объеме. Делаю всё точно в срок. Знаю последние технологии в своей сфере деятельности.

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Почему я?

- Огромная вовлеченность в проект

- Коммуникация 24/7

- Исполнение в заявленные сроки

- Доброжелательность и легкость в общении

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Буду рад сотрудничать!

С уважением, Влад.