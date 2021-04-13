Ascilator

Влад Ascilator

 
22 годаБеларусь/Минск
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Удобные и качественные сайты в срок! Вёрстка сайтов с кроссбраузерным и удобочитаемым кодом. Только чистый HTML5, CSS3 и JavaScript/JQuery.

Как со мной связаться?

Telegram: @soon_we_all_will_feel_happiness

Номер телефона: +375333494769

Что я делаю?

- Адаптивная и кроссбраузерная верстка сайтов используя последние стандарты языков HTML, CSS и JavaScript/Jquery.

Стек используемых технологий:

  • HTML
  • CSS
  • JavaScript
  • SASS
  • Gulp
  • Git
  • Animation on scroll
  • Canvas
  • Charts
Как я работаю?

﻿Работаю по предоплате 50%, при этом если возникнут какие-то разногласия гарантирую возврат средств в полном объеме. Делаю всё точно в срок. Знаю последние технологии в своей сфере деятельности.

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Почему я?

- Огромная вовлеченность в проект

- Коммуникация 24/7

- Исполнение в заявленные сроки

- Доброжелательность и легкость в общении

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Буду рад сотрудничать!

С уважением, Влад.

JavascriptВерстка сайтаHTMLCSSjQuery
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$70
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
2
безопасных платежей
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Отзывы заказчиков
keith284487
Кирилл 
38 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
3 года назад
$70
8 баллов
3 года назад
Адаптивная верстка двух простых страниц + немного логики на js
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
awstudio
Максим 
40 летКазахстан
16 лет в сервисе
Был
3 дня назад
$90
10 баллов
3 года назад
Верстка макетов
Все как всегда отлично! Спасибо
Рекомендую
Ответный отзыв
Oldschl
Павел 
34 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$25
10 баллов
3 года назад
Три линии, следующие за курсором. Чистый js
Быстро решили задачу. Влад всегда на связи, рекомендую
Прекрасный заказчик, спасибо за проект! рекомендую
Ответный отзыв
ifr0st
Денис 
34 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
8 дней назад
$50
10 баллов
3 года назад
Нужно сделать сложную форму-квиз по примеру
Справился, еще и помог с развертыванием. Рекомендую
Отличный заказчик! Интересная задача, всегда на связи, моментальная оплата. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество
Ответный отзыв
awstudio
Максим 
40 летКазахстан
16 лет в сервисе
Был
3 дня назад
$90
10 баллов
3 года назад
Верстка макетов
Отличное качество! Все быстро и без лишних вопросов! Рекомендую!
Остался очень довольным после работы с этим заказчиком, четкая постановка задачи, быстрая проверка, всегда на связи. Надеюсь в дальнейшем продолжим сотрудничество!
Ответный отзыв
HTML-верстка
23 отзыва
$10/час
от $50от 2 дней
нет рейтинга