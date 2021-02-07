Адаптивно сверстать простой landing page

HTML-версткаЗавершен35 заявок378 просмотров
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Нужно сверстать простой landing page(одна страница) из figma. Дизайн готов. Вышлю по запросу. Пишите сроки и бюджет

3 года назад
S_Fox
36 летРоссия
3 года в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
Wood85
38 летРоссия
3 года в сервисе
Был
8 месяцев назад
3 года назад
$20
2 дня
Ответственный исполнитель, учёл все пожелания. Заказ выполнен в срок. Буду обращаться ещё.
Задача поставлена четко, оплата без задержек, рекомендую.
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