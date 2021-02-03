Нужно сделать верстку сайта-полотенца

Здравствуйте! Нужно внести изменения в сайт [url=https://freelancehunt.com/out/http%3A%2F%2Fprovisual.pro]provisual.pro[/url] на wordpress Задание [url=https://docs.google.com/document/d/1sDVg_LzM4H3pOVDkUtN3mbIVYVbfwMYu21UoRVMqy50/edit?usp=sharing]https://docs.google.com/document/d/1sDVg_LzM4H3pOVDkUtN3mbIVYVbfwMYu21UoRVMqy50/edit?usp=sharing[/url] Если что-то не ясно описано в задании, постараюсь объяснить - пишите. Пожалуйста, внимательно просмотрите задание. Так же важна ответственность и выполнение договоренностей исполнителем. Сроки и стоимость предлагайте. Спасибо!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать верстку примеры верстки http://crazyvr.ru
Оригинал кода с этих сайтов смогу предоставить т.е 50%-70% работы уже будет сделано. Дизайн сделан аналогичный.
Уже реализовано только надо посути скопировать смс информирование о заявках с сайта через сервис smsc
Когда крутишь колесиком плавно появляются картинки.
Настроен под все популярные браузеры и телефоны.
Дизайн сайта который надо будет верстать в приложение.
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