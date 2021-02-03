Нужно сделать верстку сайта-полотенца

Нужно сделать верстку примеры верстки http://crazyvr.ru

http://kidscityoz.ru/

Оригинал кода с этих сайтов смогу предоставить т.е 50%-70% работы уже будет сделано. Дизайн сделан аналогичный.

Уже реализовано только надо посути скопировать смс информирование о заявках с сайта через сервис smsc

Когда крутишь колесиком плавно появляются картинки.

Настроен под все популярные браузеры и телефоны.

Дизайн сайта который надо будет верстать в приложение.