Верстка сайта + CMS

В приложении три ТЗ. Первое на внутреннюю оптимизацию, второе на оптимизацию скорости загрузки, третье на верстку нового блока в сайт. Рассматриваем кандидатов как на все три ТЗ, так и не на несколько. В комментарии укажите стоимость, сроки ...