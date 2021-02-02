Создать дополнительные значки корзины

HTML-версткаЗакрыт3 заявки404 просмотра
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Нам необходимо на нашем сайте https://nordbergmsk.ru/?bitrix_include_areas=N сделать корзину сбоку значком и в верхней строке каталога. Но чтоб у нас не пропала система брошенная корзина. Сколько это будет стоить и в какие сроки?

3 года назад
bhcvfhrtn22TT
25 летРоссия
3 года в сервисе
Была
2 года назад
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