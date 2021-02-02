Восстановить сайты из ВебАрхива

$32
HTML-версткаЗакрыт15 заявок500 просмотров
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Нужно выкачать 6 сайтов из ВебАрхива и привести их к рабочему состоянию (устранить проблемы с версткой, картинками, удалить все внешние ссылки). 

На выходе должно быть 6 полностью рабочих сайтов на HTML/CSS/JS.

Подробное ТЗ вышлю исполнителю.

3 года назад
dejavu1
39 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
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