Восстановить сайты из ВебАрхива

Нужно выкачать 6 сайтов из ВебАрхива и привести их к рабочему состоянию (устранить проблемы с версткой, картинками, удалить все внешние ссылки).

На выходе должно быть 6 полностью рабочих сайтов на HTML/CSS/JS.

Подробное ТЗ вышлю исполнителю.