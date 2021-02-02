Верстка WORDPRESS (только профи)

Требуется полностью сверстать лэндинг, сделать активным таймер обратного отсчета + скрипт формы обратной связи + 2 мелких дополнения к дизайну типа опечаток. В аттаче - дизайн лэндинга. Просьба не писать ценников за верстку в 100-150 ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
У нас есть сайт stroymall.su, мы хотим полностью обновить дизайн, но будем делать все это на поддомене, чтобы потом переехать на основной домен с новым дизайном. ТЗ: В текущем виде сайт на stroymall.su это визитка. Задача: на поддомене test.stroymall.su создать новый сайт на вордпрессе - интернет магазин с модулем ecommerce, главное условие задачи сохранение всех метатегов ( seo ) с основного домена сайта. Т.е минимальное изменение структуры кода странниц, макеты нового дизайна мною были предоставлены все.
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