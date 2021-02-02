Верстка WORDPRESS (только профи)

У нас есть сайт stroymall.su, мы хотим полностью обновить дизайн, но будем делать все это на поддомене, чтобы потом переехать на основной домен с новым дизайном. ТЗ: В текущем виде сайт на stroymall.su это визитка. Задача: на поддомене test.stroymall.su создать новый сайт на вордпрессе - интернет магазин с модулем ecommerce, главное условие задачи сохранение всех метатегов ( seo ) с основного домена сайта. Т.е минимальное изменение структуры кода странниц, макеты нового дизайна мною были предоставлены все.