Верстка WORDPRESS (только профи)

$400
HTML-версткаЗакрыт9 заявок541 просмотр
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У нас есть сайт stroymall.su, мы хотим полностью обновить дизайн, но будем делать все это на поддомене, чтобы потом переехать на основной домен с новым дизайном. ТЗ: В текущем виде сайт на stroymall.su это визитка. Задача: на поддомене test.stroymall.su создать новый сайт на вордпрессе - интернет магазин с модулем ecommerce, главное условие задачи сохранение всех метатегов ( seo ) с основного домена сайта. Т.е минимальное изменение структуры кода странниц, макеты нового дизайна мною были предоставлены все.

WordPress
3 года назад
guest_16122657864498
3 года в сервисе
Был
3 года назад
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