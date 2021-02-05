Сверстать html

Нужен опытный фронт-енд разработчик, для реализации первого экрана сайта, по аналогии с примером - https://earcouture.jp/ (дизайн будет предоставлен)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть исходник страницы сайта в формате fig
Необходимо сверстать в html
Все надписи в текстовом формате, страница должна быть оптимизирована под монитор и мобильные устройства.
Файл в архиве.
В предложении указать стоимость и срок.
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