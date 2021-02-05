Сверстать html

HTML-версткаЗавершен21 заявка389 просмотров
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Есть исходник страницы сайта в формате fig

Необходимо сверстать в html 

Все надписи в текстовом формате, страница должна быть оптимизирована под монитор и мобильные устройства.

Файл в архиве.

В предложении указать стоимость и срок. 

HTML
3 года назад
warm
57 летРоссия
18 лет в сервисе
Была
19 дней назад
Выбранный исполнитель
veronnah
21 годПольша
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
$5
2 дня
Все сделано как надо. Спасибо!
Спасибо, было приятно сотрудничать.