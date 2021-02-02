Исправить несколько элементов по верстке

Нужно на сайте поправить адаптивность, на айфонах менюшка при открытие наезжает на другой элемент.

Так же для десктопа нужно сделать фиксированнную шапку, что при прокручивании страницы вниз шапка оставалась вверху.

Общаюсь в телеграм, так что если нет возможности не пишите

Бюджет небольшой - 1000 рублей.