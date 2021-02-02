Исправить несколько элементов по верстке

Нужен опытный фронт-енд разработчик, для реализации первого экрана сайта, по аналогии с примером - https://earcouture.jp/ (дизайн будет предоставлен)
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно на сайте поправить адаптивность, на айфонах менюшка при открытие наезжает на другой элемент.
Так же для десктопа нужно сделать фиксированнную шапку, что при прокручивании страницы вниз шапка оставалась вверху.
Общаюсь в телеграм, так что если нет возможности не пишите
Бюджет небольшой - 1000 рублей.
- Похожие заказы
- HTML-верстка4 заявкиЗакрыт3 года назад
Нужно сверстать сайт. Макет имеется.HTML-верстка85 заявокЗакрыт3 года назад
- $50
Макет не сложный можно с использованием Elementor Сам макет https://drive.google.com/drive/folders/1r6Afz6pwnD4v5Mba0fNUAXr9V9bWVeJ3?usp=sharing Выполнить нужно до 5-го числа макет в psdHTML-верстка16 заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо по макету в фигме сверстать рассылкуHTML-верстка13 заявокЗакрыт3 года назад
Все подробности по вайберуHTML-верстка27 заявокЗакрыт3 года назад
Техническое задание Если коротко, есть основной сайт dezgarant.kz . Он работает на OpenCart. Шаблон сайта самописный. Нужно переделать главную страницу согласно макету + адаптивные версии. Привязать редактирование к CMS. При этом, код нужно писать аккуратно, чтобы ...HTML-верстка7 заявокЗакрыт3 года назад
Адаптивно сверстать и «натянуть» на Wordpress сайт согласно макетам: [url=https://yadi.sk/d/ku1m0eJNpbTvOg?w=1]https://yadi.sk/d/ku1m0eJNpbTvOg?w=1[/url] Комментарии по верстке: [url=https://yadi.sk/d/QmgC2vFXEbxHLA]https://yadi.sk/d/QmgC2vFXEbxHLA[/url] Требования: 100% соответствие макетам (pixel perfect) Контент необходимо редактировать из админ-панели (включая все тексты) Адаптивная версткаHTML-верстка1 исполнительЗавершен3 года назад
- $40
Кроссбраузерная верстка. Адаптивность. Основной шаблон сверстан, осталось сверстать контент 4 страниц. Пример 1 страницы приложил к проекту. Срочно!HTML-верстка3 заявкиЗакрыт3 года назад