Исправить несколько элементов по верстке

$14
HTML-версткаЗавершен1 заявка103 просмотра
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Нужно на сайте поправить адаптивность, на айфонах менюшка при открытие наезжает на другой элемент.

Так же для десктопа нужно сделать фиксированнную шапку, что при прокручивании страницы вниз шапка оставалась вверху.

Общаюсь в телеграм, так что если нет возможности не пишите

Бюджет небольшой - 1000 рублей.

3 года назад
matveev_ser
34 годаРоссия
3 года в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
itulupov
24 годаРоссия
5 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
3 года назад
$14
1 день
Благодарю за быстро выполненную работу.
Спасибо за хорошо сформулированную задачу и быструю оплату)