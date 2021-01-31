Верстка главной страницы сайта

HTML-версткаЗакрытнет заявок140 просмотров
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Техническое задание

Если коротко, есть основной сайт dezgarant.kz . Он работает на OpenCart. Шаблон сайта самописный. Нужно переделать главную страницу согласно макету + адаптивные версии. Привязать

редактирование к CMS. При этом, код нужно писать аккуратно, чтобы максимально сохранить SEO (сейчас лидирующие позиции в гугле)

Макеты по ссылке https://www.figma.com/file/5ZOMcTHkNW2CLZtRP2PSwO/Дезгарант?node-id=0%3A1

Работы по доработке сайта много, рассчитываю на долгосрочное сотрудничество

3 года назад
7anderson7
27 летКазахстан
3 года в сервисе
Был
3 года назад
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