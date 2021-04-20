Ищу профа на переверстку сайта

Есть три файла в HTML, содержащий обычный текст без картинок, необходимо переверстать в удобную для работы структуру. Сейчас строки выглядит так: [code]789 456465 45 789 456и 789[/code] Надо, чтобы каждый абзац был в одном DIV блоке, и без указания абсолютных размеров, чтобы можно ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужен проф. верстальщик с отличным знанием JS и немного PHP, чтобы работать прямо на сайте. В целом всё уже сверстано, новые страницы верстать не нужно, в данный момент требуется перетряхнуть и пересмотреть весь код по текущей верстке, пофиксить все странные моменты, часть из них, которые нашел (не все!) - прикрепил в word файле, ну и фото старых макетов на всякий случай.
Мне важно, чтобы исполнитель не молчал, а готов быть обсуждать, предлагал какие-то решения, при необходимости мог объяснить, почему нужно сделать то или это, был открыт для диалога, мог указать на другие неочевидные ошибки, которые я пропустил, чтобы хотел сделать свою работу качественно и предложить оптимальный вариант для функционирования сайта.
Хочу разобрать верстку и скрипты «по полочкам», чтобы поправить все косяки не косметически, а реально по сути и структуре, так что нужно иметь умение и желание вникать в детали.
Сайт должен стать полностью рабочим с точки зрения верстки, всё аккуратно, каждый элемент на своем месте, как в макетах, во всех разрешениях и всех браузерах, без нелепых смещений, когда стоит поле, рядом другое поле и оно смещено на 2px вниз ... как такое вообще возможно в верстке - не понимаю! Нужно всё пофиксить, чтобы было аккуратно и красиво. При этом текущий функционал или скорость работы пострадать не должны, только улучшиться.
Если будут вопросы, пишите.
Оплату могу предложить: или с предоплатой по договору на р/с (росс. руб, бел. руб.) или по факту на банковскую карту за каждый этап из техзадания.
Рассмотрю заявки с ориентировочной ценой и сроком, бюджет не маленький, ищу профа.
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