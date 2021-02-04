Здравствуйте! Необходимо на основании существующих дизайн-макетов разработать интернет-магазин по продаже растений. CMS - пожелание Wordpress + WooCommerce, но готов рассмотреть Ваши варианты. Подключение платежных систем не требуется. ТЗ и дизайн-макеты (jpeg из figma) приложены к ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно переделать навигацию на сайте https://des38.ru/.
Нужно, чтобы навигация (меню, ссылки на соц. сети) ездила вместе с прокруткой сайта.
Сайт самописные.
Пишите стоимость, сроки и что будет необходимо вам для работы.
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