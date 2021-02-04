Переделать навигацию на сайте

HTML-версткаЗавершен44 заявки1629 просмотров
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Нужно переделать навигацию на сайте https://des38.ru/.  

Нужно, чтобы навигация (меню, ссылки на соц. сети) ездила вместе с прокруткой сайта. 

Сайт самописные. 

Пишите стоимость, сроки и что будет необходимо вам для работы. 

3 года назад
fl-kenya
Евгений 
35 летРоссия
3 года в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв
Выбранный исполнитель
fl-j
35 летРоссия
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
$10
1 день
Огромное спасибо Евгению. Предложил свой вариант решения задачи. Продолжу с ним работать))
Понравилось с Вами работать. Спасибо.
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