Качественная и в срок вёрстка сайтов с чистым кроссбраузерным валидным кодом. БЭМ, SCSS, CSS3,HTML5.

❗В течение недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы.

Связь:

✉️E-mail: [email protected]

Инстаграм: andriy_dm

📞Skype: live:.cid.edc543f840d19d0e (остерегайтесь подделок, пишите лучше на почту или ЛС)

Ответственность:

✅ готов приступить уже

✅ всегда довожу дело до конца

✅ не нарушаю сроков

✅ всегда на связи

Род занятий:

 Вёрстка кроссбраузерная, валидная, семантическая, адаптивная. Только чистый и понятный код.

️ Верстаю из PSD, Sketch, Figma.

✅ Адаптивность, отзывчивость (responsive), резина.

✅ CSS3\JS анимация сайтов.

Технологии:

✅HTML (HTML5), CSS (CSS3), jQuery, SASS, Flexbox, БЭМ..

Портфолио:

▶️

❗ окончательное решение по предоплате принимается при общении с заказчиком