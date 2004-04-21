❗В течение недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы.
Связь:
✉️E-mail: [email protected]
Инстаграм: andriy_dm
📞Skype: live:.cid.edc543f840d19d0e (остерегайтесь подделок, пишите лучше на почту или ЛС)
Ответственность:
✅ готов приступить уже
✅ всегда довожу дело до конца
✅ не нарушаю сроков
✅ всегда на связи
Род занятий:
Вёрстка кроссбраузерная, валидная, семантическая, адаптивная. Только чистый и понятный код.
️ Верстаю из PSD, Sketch, Figma.
✅ Адаптивность, отзывчивость (responsive), резина.
✅ CSS3\JS анимация сайтов.
Технологии:
✅HTML (HTML5), CSS (CSS3), jQuery, SASS, Flexbox, БЭМ..
Портфолио:
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❗ окончательное решение по предоплате принимается при общении с заказчиком
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