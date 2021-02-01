farrukhgulomov

Front End Developer

Здраствуйте,

Я — full-stack developer ,Фрилансер,Бухгалтер ,Аудитор. Я закончиль Ташкентский финансовый институт . Участвую в развитии перспективных стартапов в области высоких технологий/искусства (да-да, немного парадоксальное сочетание).Я очень ответственен за свою работу. Вы узнаете об этом во время работы со мной.Думаю что я могу помочь Вам с вашим проектом. Потому что: ✔️ У меня есть 2 летний опыт программирования как full-stack developer. ✔️ Последние года моя главная специализация была Java и JavaScript. ✔️ Кроме этого у меня есть и другие навыки: Bootstrap, MYSQL, Reactjs/JS/JQuery, HTML5/CSS3, Telegram боты,Sass,Materialize css✔️ Работаю без предоплат✔️ Готов начать прямо сейчас, работать эффективно и предоставлять качественные сервисы. ✔️ И моя гарантия- Вы будете довольны как и все мои другие клиенты. В работе ценю: осознанность, честность и легкий подход.Любые задачи и вопросы всегда имеют простые решения.По крайней мере, пока мы настроены их увидеть.Что для меня главное?Пожалуй, создавать ценность. Мне нравится осознавать, что мои проекты и сайты моих клиентов решают чьи-то повседневные проблемы и упрощают жизни людей.Пусть это и звучит где-то шаблонно, пусть, зато осознанно.