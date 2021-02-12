В работе для меня важно - сделать свою работу качественно и оставить клиента довольным. Ведь от этого зависит моя репутация.
Поэтому я гарантирую:
- Индивидуальный и ответственный подход к каждому клиенту (делаю работу на основе ваших замечаний)
- После завершения проекта - в течении недели после передачи архива с готовой работой я бесплатно и сразу исправлю ошибки, которые могли быть пропущены в при приёме работы.
- Качественная работа в оговоренный срок.
Профессиональные навыки:
- опыт работы с HTML5, CSS3, JS;
- знание JavaScript/JQuery;
- Bootstrap v5.0;
- адаптивная верстка;
- опыт создания HTML-страницы сайта на основе дизайн-макетов (PSD, Figma, Avocode).
- знание CSS-фреймворков(SCSS);
- оптимизация сайта для быстрой загрузки;
- посадка сайта на CMS (wordpress).
Ознакомиться с моими работами можно в моём портфолио.
Иностранные языки:
- Английский язык - Upper-Intermediate.
- Словацкий - A2.
Контактные данные:
- Telegram: Illia Pysariev(0992763893);
- Email: [email protected]
- Страница веб-студии MoGO63 просмотра
- Работа для Студии веб-разработки63 просмотра
- Rastaurant "Best In The City".74 просмотра
- Лендинг для магазина скинали79 просмотров