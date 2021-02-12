Продаешь услуги — предоставляй их, а не объяснения

В работе для меня важно - сделать свою работу качественно и оставить клиента довольным. Ведь от этого зависит моя репутация.

Поэтому я гарантирую:

- Индивидуальный и ответственный подход к каждому клиенту (делаю работу на основе ваших замечаний)

- После завершения проекта - в течении недели после передачи архива с готовой работой я бесплатно и сразу исправлю ошибки, которые могли быть пропущены в при приёме работы.

- Качественная работа в оговоренный срок.

Профессиональные навыки:

- опыт работы с HTML5, CSS3, JS;

- знание JavaScript/JQuery;

- Bootstrap v5.0;

- адаптивная верстка;

- опыт создания HTML-страницы сайта на основе дизайн-макетов (PSD, Figma, Avocode).

- знание CSS-фреймворков(SCSS);

- оптимизация сайта для быстрой загрузки;

- посадка сайта на CMS (wordpress).

Ознакомиться с моими работами можно в моём портфолио.

Иностранные языки:

- Английский язык - Upper-Intermediate.

- Словацкий - A2.

Контактные данные:

- Telegram: Illia Pysariev(0992763893);

- Email: [email protected]