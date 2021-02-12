Адаптив html-письма

Всем добрый день!

Есть два письма в HTML, но у них мелкие баги в адаптивности, которые нужно поправить.

https://docs.google.com/document/d/1wU5jxHT3u0sGg2E59dqXq2R3X4OLVVnZqyA5C60Nkt0/edit?usp=sharing

Письма прикрепляю ниже.

Работа на минут 5-10, поэтому, можем сделать либо за символическую сумму, либо за очень хороший отзыв :)

Новички, пишите тоже, буду рад сотрудничеству!