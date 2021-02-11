Разработать лендинг шаблон

Требуется кроссбраузерная, семантичная верстка с полным адаптивом и компонентным подходом [b](без bootstrap) [/b] Работа в связке с дизайнером и менеджером проекта. В откликах обязательно указывайте ссылки на ваши проекты, а также информацию о технологиях, которые вы используете в ...