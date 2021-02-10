Требуется сверстать и разместить на сайте Битрикс Аспро Некст Макет https://www.figma.com/proto/n0wtwGzl1QjQx1sgH8vO9b/BSP-(Copy)?node-id=3%3A2&viewport=-2951%2C-182%2C1&scaling=min-zoom
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно скопировать сайт услуг - визитку.
На сайте несколько калькуляторов, форма отправки обратного звонка на почту.
Сайт нужно натянуть на вордпресс.
- Похожие заказы
- HTML-верстка1 исполнительЗавершен3 года назад
Необходимо консультирование по html5/css3HTML-верстка26 заявокЗакрыт3 года назад
Есть готовый календарь, нужно на его основе сверстать второй. То есть логику оставляем ту же, просто меняем стили, возможно разметку. https://www.figma.com/file/4Rj9kP3dSAVZo7eeEBOEtU/Untitled?node-id=0%3A1 - ссылка на календарь, который нужен. Верстку с готовым календарем прикрепил, берем его за основу.HTML-верстка9 заявокЗакрыт3 года назад
Сейчас на финальной стадии утверждения дизайна Страницы: Главная, 404, политика конфиденциальности, каталог (страница с карточками товара и их описанием) Верстку нужно прикрутить в к wordpress, 4 языковых версии (менеджерить предположительно с polylang, но может у вас есть другие ...HTML-верстка29 заявокЗакрыт3 года назад
- $10
Отклик только от тех кто в течении часа сможет сделать. Сам сайт [url=https://clck.ru/TDgWQ]https://clck.ru/TDgWQ[/url] Поправить herder для корректного отображения меню на разных устройствах. Включить некоторые опции. Ужать вес граф. файлов вес список изменений см. тут: [url=https://prnt.sc/yxsikg]https://prnt.sc/yxsikg[/url] и [url=https://prnt.sc/yxsmkd]https://prnt.sc/yxsmkd[/url] [url=https://www.weblancer.net/jobs/tilda/]#tilda[/url]Завершен3 года назад
Нужно сделать блок расчета стоимости. Поля должны быть динамические. Какая категория открывается, такие поля, подходящие к этой категории будут появляться. Например: категория рабочие перчатки, к этой категории в расчете стоимости подставляются поля: количество нитей, облив, тип нанесения. Будет ...Завершен3 года назад
- $5
Отклик только от тех кто в течении часа сможет сделать. Сам сайт https://clck.ru/TDgWQ Поправить herder для корректного отображения меню на разных устройствах. Включить некоторые опции. Ужать вес граф. файлов вес список изменений см. тут: https://prnt.sc/yxsikg и https://prnt.sc/yxsmkdHTML-верстканет заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо сверстать основное наполнение страниц (header и footer сверстаны) Страницы: - Поддержка (таблица + форма) - Страница запроса в службу поддержки - Настройка аккаунта - Покупателям - Продавцам Скриншоты каждой страницы приложены (десктоп + мобильный)Завершен3 года назад
Можно делать на quix или другом конструкторе. Картинки нет! Есть лого и пожелания по стилистике. Должно получиться не слишком шаблонно, с неким собственным стилем. Техзадание есть в виде наброска на бумаге + любые уточнения в мессенджере. Основные ...HTML-верстка8 заявокЗакрыт3 года назад