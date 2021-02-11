Необходимо сверстать форму расчета стоимости и блок на сайт

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Нужно сделать блок расчета стоимости.

Поля должны быть динамические. Какая категория открывается, такие поля, подходящие к этой категории будут появляться.

Например: категория рабочие перчатки, к этой категории в расчете стоимости

подставляются поля: количество нитей, облив, тип нанесения. Будет как форма

обратной связи, к этой форме будет добавлена вторая вкладка расчета стоимости.

Далее будет блок чем отличается наша пленка от аналогов. Будет идти фотография нашего товара и аналогичного, но не у нас. Ниже будут написаны списком преимущества нашего и минусы аналогичного

товара.

3 года назад
dushevnyilogin
25 летРоссия
4 года в сервисе
Была
5 месяцев назад
Выбранный исполнитель
vadimrun
Вадим 
22 годаРоссия
4 года в сервисе
Был
год назад
3 года назад
$20
2 дня
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