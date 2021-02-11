Необходимо сверстать форму расчета стоимости и блок на сайт

Нужно сделать блок расчета стоимости.

Поля должны быть динамические. Какая категория открывается, такие поля, подходящие к этой категории будут появляться.

Например: категория рабочие перчатки, к этой категории в расчете стоимости

подставляются поля: количество нитей, облив, тип нанесения. Будет как форма

обратной связи, к этой форме будет добавлена вторая вкладка расчета стоимости.

Далее будет блок чем отличается наша пленка от аналогов. Будет идти фотография нашего товара и аналогичного, но не у нас. Ниже будут написаны списком преимущества нашего и минусы аналогичного

товара.