Верстка страниц в адаптивном дизайне Bootstrap 4/SASS/Figma

HTML-версткаЗавершен36 заявок702 просмотра
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Необходимо сверстать основное наполнение страниц (header и footer сверстаны)

Страницы:

- Поддержка (таблица + форма)

- Страница запроса в службу поддержки

- Настройка аккаунта

- Покупателям

- Продавцам

Скриншоты каждой страницы приложены (десктоп + мобильный)

BootstrapFigma
3 года назад
aburakovskiy
Александр 
36 летУкраина
3 года в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
maxim_soloviov
20 летУкраина
4 года в сервисе
Был
13 часов назад
3 года назад
$65
3 дня
Рекомендую этого специалиста, отлично выполнил задание, учел все пожелания и замечания.
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