Внести изменения в html-шаблон

Есть купленный html-шаблон.

Нужно внести в него изменения в соответствии с ТЗ.

Правки не сложные, но много. И очень важно все внимательно делать.

Если в шаблоне каких-то элементов не хватает, то их добавить на основании того, что есть в шаблоне.

https://docs.google.com/document/d/1_vpEgYeqNpB0i80a2LJze7IZj06awBA9wINJiKu2KdQ/edit?usp=sharing

Исходный шаблон для ориентира https://copyl.ru/in_work/job/lister.php , но сейчас он уже переделан, актуальный архив пришлю исполнителю.