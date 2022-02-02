Верстка шаблонных страниц готового сайта

Здравствуйте! Необходимо перенести на постоянный домен сверстанный сайт . + доделать небольшие правки. Может по коду что подсказать. +настроить все ссылки на страницы, на соц сети , обратный звонок и мессенджеры +конечно настроить и вероятно сделать форму обратной ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Ищу профессионального ответственного верстальщика со знанием backend для продолжения работы над сайтом технической тематики https://www.smis-expert.com/1
Сайт сделан на ларавель. Требуется качественная быстрая верстка страниц по имеющимся шаблонным страницам + ТЗ (готовые тексты, картинки, все расписано).
Приветствуется умение работать с интерактивными элементами (Java Script?) - на некоторых страницах нужно реализовывать анимацию.
Работаю с исполнителем по отдельным "лотам" - например, несколько страниц на раздел/подраздел. В данном случае предлагается тестовый лот на 5 страниц (подразделы 3-го уровня по шаблону). Все правки входят в стоимость.
В зависимости о результатов будет определяться дальнейшая ценовая политика с исполнителем. Попутные backend задачи (написание скриптов) оплачиваются дополнительно.
Выбранному кандидату будут предоставлены доступы на хостинг, где выложена верстка и все ТЗ для работы. Пример ТЗ прилагается
- Похожие заказы
- HTML-верстка57 заявокЗакрыт3 года назад
- $3
Внести изменения на рабочие сайты на amiro cms. Задачи типа: 1. Разместить активную кнопку 2. Создать карточки товара 3. Поменять цвета на странице сайта 4. Добавить кликабельность 5. Сверстать новую страницу сайта и т.д. Важна аккуратность и скрупулёзность в работе. Понимание ...HTML-верстка6 заявокЗакрыт3 года назад
Есть действующий фиксированный сайт 1024px, сделанный на HostCMS. Необходимо сверстать адаптивную версию CSS под смартфоны. Задачи: 1) Мобильная версия должна воспринималась поисковиками без ошибок. 2) Сайт должен остаться удобным и информативным. [url=https://bion.pro/]сайт[/url]Завершен3 года назад
Приветствую. Требуется слизать сайт с платформы на которой он стоит,поставить туда яндекс метрику. Так же установить цели в метрике на отправку заявки на почту.Завершен3 года назад
По нашему макету в Figma сверстать адаптивный интерфейс для WebGL приложения под десктоп, планшет, современные мобильные телефоны. -Загрузочный экран -Индикатор загрузки сцен -Информационная карточка -Мини-карта, открывающаяся на весь экран -Меню с под-меню -Всплывающие подсказкиЗавершен3 года назад
Необходимо исправить согласно техническому заданию мобильную версию сайта. Основные пункты указаны в ТЗ. Приветствуются предложения и новые идеи. Сайт разработан на cms PrestaShop 1.6 в отклике телеграмHTML-верстка8 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется адаптивно сверстать и "натянуть" дизайн-макет интернет-магазина на CMS. Дизайн готов. Скриншоты https://yadi.sk/d/9-KHffJX_oFyww?w=1 Грамотно проработаю весь необходимый функционал, настроить категории, фильтры, характеристики товара, подключить оплату картой. Сделать выгрузку/загрузку товаров через эксель-документ. Весь функционал представлен на скриншотах. Если есть вопросы, подробно ...HTML-верстка13 заявокЗакрыт3 года назад
- $250
Необходимо сверстать одностраничный сайт и несколько внутренних страниц. Чистый код, верстка адаптивная, кроссбраузерность. Макет в фигма:https://www.figma.com/file/Sv1KNQgVEimflaayWAiUDH/Arti-Time?node-id=109%3A88Завершен3 года назад
Нужно сверстать страницу для презентации продукта.Есть 8 блоков два из которых слайдеры. Макет в ps.Скину исполнителюЗавершен3 года назад