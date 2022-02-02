Верстка шаблонных страниц готового сайта

Ищу профессионального ответственного верстальщика со знанием backend для продолжения работы над сайтом технической тематики https://www.smis-expert.com/1

Сайт сделан на ларавель. Требуется качественная быстрая верстка страниц по имеющимся шаблонным страницам + ТЗ (готовые тексты, картинки, все расписано).

Приветствуется умение работать с интерактивными элементами (Java Script?) - на некоторых страницах нужно реализовывать анимацию.

Работаю с исполнителем по отдельным "лотам" - например, несколько страниц на раздел/подраздел. В данном случае предлагается тестовый лот на 5 страниц (подразделы 3-го уровня по шаблону). Все правки входят в стоимость.

В зависимости о результатов будет определяться дальнейшая ценовая политика с исполнителем. Попутные backend задачи (написание скриптов) оплачиваются дополнительно.

Выбранному кандидату будут предоставлены доступы на хостинг, где выложена верстка и все ТЗ для работы. Пример ТЗ прилагается