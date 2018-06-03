Индивидуальные web решения ваших идей.
- Сайты любой сложности. Landing Page, сайт визитка, интернет магазин? Работа будет выполнена качественно и в оговоренный срок.
- Сертифицированный Bitrix разработчик.
- Bitrix, Laravel
- MySQL
Вотсап, телеграм
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$70
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Отзывы заказчиков
$70
10 баллов
2 года назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$30
10 баллов
3 года назад
Работа сделана! Раньше срока. Все отлично.
Ответный отзыв
Все отлично.
$50
10 баллов
3 года назад
Все очень круто. Работа выполнена быстро и без лишних вопросов, по некоторым моментам где возникали трудности (со стороны заказа) исполнитель проявлял инициативу для решения. Код легкий и чистый, рекомендую как ответственного и знающего свое дело специалиста.
Ответный отзыв
Отличный заказчик. Рекомендую!
$10
10 баллов
6 лет назад
Все прекрасно и без лишних вопросов,кроме того -цены приемлиемые,можно смело сотрудничать-результатом останитесь довольны.
Ответный отзыв
Спс, Все отлично!
$40
10 баллов
6 лет назад
Доволен сотрудничеством! Была задача решить проблему со спамом, приходило по 30 сообщений в день от ботов, Денис смог решить данную задачу под ключ
Ответный отзыв
Спс за сотрудничество. Отличный заказчик!
Веб-программирование
10 отзывов
от $10
от 3 дней
нет рейтинга
HTML-верстка
5 отзывов
от $10
от 3 дней
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
2 отзыва
$10/час
от $20от 10 дней
нет рейтинга