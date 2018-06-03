Все очень круто. Работа выполнена быстро и без лишних вопросов, по некоторым моментам где возникали трудности (со стороны заказа) исполнитель проявлял инициативу для решения. Код легкий и чистый, рекомендую как ответственного и знающего свое дело специалиста.