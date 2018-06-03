aragot

Денис aragot

 
41 годРоссия/Владивосток
10 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Индивидуальные web решения ваших идей.
  • Сайты любой сложности. Landing Page, сайт визитка, интернет магазин? Работа будет выполнена качественно и в оговоренный срок.
  • Сертифицированный Bitrix разработчик.
  • Bitrix, Laravel
  • MySQL
Портфолио по запросу!

Вотсап, телеграм

Skype: aragot_vl

LaravelMySQLБитриксСайт-визитка
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$70
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
нет безопасных платежей
Отзывы заказчиков
v-hotuncev
49 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
$70
10 баллов
2 года назад
Верстка шаблонных страниц готового сайта
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
pacr
Петр 
33 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
год назад
$30
10 баллов
3 года назад
Внедрение торгового предложение 1С Битрикс
Работа сделана! Раньше срока. Все отлично.
Все отлично.
Ответный отзыв
yago85
38 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
год назад
$50
10 баллов
3 года назад
Скрипт на PHP и JS для работы с API ФССП
Все очень круто. Работа выполнена быстро и без лишних вопросов, по некоторым моментам где возникали трудности (со стороны заказа) исполнитель проявлял инициативу для решения. Код легкий и чистый, рекомендую как ответственного и знающего свое дело специалиста.
Отличный заказчик. Рекомендую!
Ответный отзыв
anaba2013
44 годаРоссия
11 лет в сервисе
Была
6 дней назад
$10
10 баллов
6 лет назад
Зарегистрировать доменное имя,зарегистрировать хостинг
Все прекрасно и без лишних вопросов,кроме того -цены приемлиемые,можно смело сотрудничать-результатом останитесь довольны.
Спс, Все отлично!
Ответный отзыв
TigerMilk
40 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$40
10 баллов
6 лет назад
Рукапча на сайты ларавел
Доволен сотрудничеством! Была задача решить проблему со спамом, приходило по 30 сообщений в день от ботов, Денис смог решить данную задачу под ключ
Спс за сотрудничество. Отличный заказчик!
Ответный отзыв
Веб-программирование
10 отзывов
от $10
от 3 дней
нет рейтинга
HTML-верстка
5 отзывов
от $10
от 3 дней
нет рейтинга
Сайты «под ключ»
2 отзыва
$10/час
от $20от 10 дней
нет рейтинга