Задача выполнена и даже перевыполнена! Отличный исполнитель, четкие вопросы перед окончательным утверждением стоимости, понятные вопросы во время выполнения работы, 100% попадание в сроки, очень приятная стоимость. После выполнения задачи всего 2 мелких замечания (что очень редко в наше время), которые были исправлены за несколько часов. Буду обращаться еще, рекомендую!