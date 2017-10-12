Написание и публикация 16 материалов на сайте в течении месяца Требуется наполнение сайта свежими новостями и статьями по IT тематике, Windows, Mac, iPhone, необходимо написать либо перевести с иностранных источников и опубликовать 14 новостей и 2 ...
- Копирайтинг4 заявкиЗакрыт2 года назад
Добрый день! Не подскажете стоимость парсера?Веб-программированиенет заявокЗакрыт2 года назад
Требуется технически грамотный копирайтер в ИТ, для написания статьи на тему: как уменьшить размер изображений и фотографий, в особенности jpg Пишем от лица автора! Без воды. Материал технический, но подача должна быть интересной и понятной обывателю. Для ...Копирайтинг1 исполнительЗакрытнет даты
Необходимо сделать скрипт и форму для работы с API ФССП https://api-ip.fssprus.ru/ https://api-ip.fssprus.ru/about Результатом работы должны быть готовые формы поиска по Физическим лицам, Юридическим лицам, Номеру ИП, Номер ИД, и вывод результатов как на оф. сайте ...Завершен3 года назад
Необходимо скопировать сайт [url=http://www.edinici.ru]edinici.ru[/url] включая полный имеющийся функционал! и все данные! Дизайн можно не копировать, важно на выходе получить весь рабочий функционал и SEO данные, включая url адреса, тексты на страницах, заголовки, description, title и т.д. На ...Завершен4 года назад
Написание и публикация 16 материалов на сайте в течении месяца Требуется наполнение сайта новостями и статьями по тематике футбола, FIFA и игр серии FIFA на всех платформах, необходимо написать (перевести с иностранных источников) и опубликовать 14 ...Наполнение сайтов1 исполнительЗавершен5 лет назад
Необходимо перенести форум с phpBB 2.0.23 + галерея Smartor Album Album MOD на invision community 4. С сохранением основных данных (пользователи, сообщения, личные сообщения, аватары, галерея и все что возможно перенести). Пользователей около 20000, сообщений ...Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо дополнить форму проверки долгов по басе ФССП, сайт на Wordpress. На данный момент форма и вывод готовы, нужно добавить форму для поиска по юр. лицам и номеру ИП + капчу, а так же облагородить ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Есть сайт с текстами песен на wordpress, у которого около 195 000 меток (название исполнителя или группы) и еще больше записей. Необходимо сделать в верхней части сайта, меню по алфавиту А-Я, A-Z, #, при нажатии ...Завершен6 лет назад
[b]Задача:[/b] Требуетсянаписать юридические тексты на общие юридические тематики. Нужен копирайт, допускается использование рерайта не более +-20% с обязательным изменением структуры. К каждому тексту необходимо подобрать картинки. В случае с запросом который объясняет как производить какое либо действие, например "как зарегистрироваться на ...Копирайтинг5 заявокЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте! Необходимо внести правки в имеющийся шаблон ListGo - Directory WordPress Theme. Сайт ресторанной тематики (каталог). В теме имеется поиск по тегам, но этого не достаточно, необходимо добавить дополнительную возможность выбирать по каким критериям искать, по ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен6 лет назад