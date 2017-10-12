yago85

Алексей Карцев yago85

 
38 летРоссия/Москва
6 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$50
выплачено фрилансерам
50%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Написание и публикация 16 материалов на IT сайте в течении месяца

    Написание и публикация 16 материалов на сайте в течении месяца Требуется наполнение сайта свежими новостями и статьями по IT тематике, Windows, Mac, iPhone, необходимо написать либо перевести с иностранных источников и опубликовать 14 новостей и 2 ...

    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Копирайтинг

    Требуется технически грамотный копирайтер в ИТ, для написания статьи на тему: как уменьшить размер изображений и фотографий, в особенности jpg Пишем от лица автора! Без воды. Материал технический, но подача должна быть интересной и понятной обывателю. Для ...

    Написание статей
    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрытнет даты

  • Скрипт на PHP и JS для работы с API ФССП

    Необходимо сделать скрипт и форму для работы с API ФССП https://api-ip.fssprus.ru/ https://api-ip.fssprus.ru/about Результатом работы должны быть готовые формы поиска по Физическим лицам, Юридическим лицам, Номеру ИП, Номер ИД, и вывод результатов как на оф. сайте ...

    PHPJavascript
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Скопировать сайт, включая полный функционал

    Необходимо скопировать сайт [url=http://www.edinici.ru]edinici.ru[/url] включая полный имеющийся функционал! и все данные! Дизайн можно не копировать, важно на выходе получить весь рабочий функционал и SEO данные, включая url адреса, тексты на страницах, заголовки, description, title и т.д.  На ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    4 года назад

  • Написание и публикация 16 материалов на сайте

    Написание и публикация 16 материалов на сайте в течении месяца Требуется наполнение сайта новостями и статьями по тематике футбола, FIFA и игр серии FIFA на всех платформах, необходимо написать (перевести с иностранных источников) и опубликовать 14 ...

    Наполнение сайтов1 исполнитель
    Завершен
    5 лет назад

  • Перенос форума с phpBB 2.0.23 на invision community 4

    Необходимо перенести форум с phpBB 2.0.23 + галерея  Smartor Album Album MOD на invision community 4. С сохранением основных данных (пользователи, сообщения, личные сообщения, аватары, галерея и все что возможно перенести). Пользователей около 20000, сообщений ...

    PHPUnityphpBB
    Системы управления (CMS)нет заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Доработать форму вывода API

    Необходимо дополнить форму проверки долгов по басе ФССП, сайт на Wordpress. На данный момент форма и вывод готовы, нужно добавить форму для поиска по юр. лицам и номеру ИП + капчу, а так же облагородить ...

    WordPressСайт на WordPress
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Работы по Wordpress

    Есть сайт с текстами песен на wordpress, у которого около 195 000 меток (название исполнителя или группы) и еще больше записей. Необходимо сделать в верхней части сайта, меню по алфавиту А-Я, A-Z, #, при нажатии ...

    WordPress
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Юридические тексты 9 шт - не менее 5000 знаков без пробелов каждый

    [b]Задача:[/b] Требуетсянаписать юридические тексты на общие юридические тематики. Нужен копирайт, допускается использование рерайта не более +-20% с обязательным изменением структуры. К каждому тексту необходимо подобрать картинки. В случае с запросом который объясняет как производить какое либо действие, например "﻿как зарегистрироваться на ...

    Копирайтинг5 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Правки в шаблон Wordpress

    Здравствуйте! Необходимо внести правки в имеющийся шаблон ListGo - Directory WordPress Theme. Сайт ресторанной тематики (каталог). В теме имеется поиск по тегам, но этого не достаточно, необходимо добавить дополнительную возможность выбирать по каким критериям искать, по ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад
Отзывы фрилансеров
aragot
Денис 
41 годРоссия
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
$50
10 баллов
3 года назад
Скрипт на PHP и JS для работы с API ФССП
Отличный заказчик. Рекомендую!
Все очень круто. Работа выполнена быстро и без лишних вопросов, по некоторым моментам где возникали трудности (со стороны заказа) исполнитель проявлял инициативу для решения. Код легкий и чистый, рекомендую как ответственного и знающего свое дело специалиста.
Ответный отзыв
volunk_michael
Михаил 
31 годРоссия
4 года в сервисе
Был
3 года назад
6 отзывов(-1)
$130
10 баллов
4 года назад
Скопировать сайт, включая полный функционал
Добросовестный и надежный заказчик. Конкретно поставил задачу и более чем ясно разъяснил все возникшие вопросы по выполнению работы! Очень грамотно оценил работу. Обладает высокими коммуникативными навыками (за счет которых легко поддерживать комфортное деловое общение). Рекомендую!
Задача выполнена и даже перевыполнена! Отличный исполнитель, четкие вопросы перед окончательным утверждением стоимости, понятные вопросы во время выполнения работы, 100% попадание в сроки, очень приятная стоимость. После выполнения задачи всего 2 мелких замечания (что очень редко в наше время), которые были исправлены за несколько часов. Буду обращаться еще, рекомендую!
Ответный отзыв
DragonL
Петр 
39 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
$1
10 баллов
6 лет назад
Работы по Wordpress
Отличный заказчик. Рекомендую к работе.
Второй раз обращаюсь и буду обращаться еще! Отличный специалист, знает свое дело. Рекомендую.
Ответный отзыв
DragonL
Петр 
39 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
$10
10 баллов
6 лет назад
Правки в шаблон Wordpress
Рекомендую данного заказчика к работе!
Все отлично, рекомендую!
Ответный отзыв