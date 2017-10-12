Работы по Wordpress

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Завершен6 заявок246 просмотров

Есть сайт с текстами песен на wordpress, у которого около 195 000 меток (название исполнителя или группы) и еще больше записей. Необходимо сделать в верхней части сайта, меню по алфавиту А-Я, A-Z, #, при нажатии на букву должен открываться список меток  с пагинацией, соответственно при выборе метки должен открыться стандартный блоговый список с записями по этой метке.  И второй момент, имеется плагин для добавления записей посетителями "User Submitted Posts", в нем поле для ввода названия исполнителя (метки) необходимо сделать его таким образом, что бы при вводе первых 3-х букв появлялись релевантные варианты из меток.  Для быстродействия желательно все это сделать кодом, без плагина.

WordPress
8 лет назад
yago85
39 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

DragonL
Петр 
40 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
8 лет назад
$1
1 день
Второй раз обращаюсь и буду обращаться еще! Отличный специалист, знает свое дело. Рекомендую.
Отличный заказчик. Рекомендую к работе.

Заявки фрилансеров

DragonL
Петр 
40 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
8 лет назад