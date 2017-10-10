Разработка плагинов для WordPress

Есть сайт,построенный на WordPress.

Для этого сайтанужно разработать ряд нового функционала. Каждый функционал должен быть сделан

в виде плагина.

Задачи:

1. Длявеб-портала нужно сделать так, чтобы админ мог в админке отфильтровать/выбирать

нужную ему модель авто.

Для выбранноймодели авто админ должен мочь загрузить картинки. Загруженные картинки должны

удаляться или заменяться на новые. Загруженные картинки должны показываться во

фронтенде на странице с выбранным авто.

Для каждой моделиавто может загружаться несколько картинок.

Наряду скартинками для авто должны задаваться следующие параметры:

km/h – км/ч: полле для ввода

Rundumsicht - обзор: в виде дропдауна созначениями: ausgezeichnet, gut, befriedigend

Neupreis - новая цена: поле для ввода

KleinsteMotorisierung – Наименьшая моторизация: дропдаун со значениями Diesel, Benzin

Elektro или Hybridпредставлены в виде радиобатона

Preisnach ХХ Jahrenca –цена через ХХ лет: поле для ввода. ВНИМАНИЕ: админ должен мочь вместо ХХ

указать год. Рядом указать цену. Далее, админ хочет иметь возможность

дублировать это поле неограниченное количество раз. Это нужно для того, чтобы

можно было показать тенденцию изменения цены на авто. Дублирование поля может происходить

посредством нажатия на «плюсик».

Typenklasse – класс типов: дропдаун со значениями Sehr gut, gut, ist ok, etwas teuer, zu teuer. При этом для каждого типауславливаются следующие значения 10-13 sehr gut, 13-16 gut, 16-19 istok, 19-21 etwas teuer. При этом для каждого класса должно задаватьсянебольшой объяснение (в виде тултипа).

Нарядус этим пользователь должен мочь дать оценку той или иной модели авто. Оценка

дается в виде звезд. При этом с одного IP адреса можно за 24 часадать лишь пять оценок. Через 24 часа можно продолжить давать оценки авто, но

только не тем авто, которым уже была дана оценка.

Текст для оценки: Möchtestdu auf diesem Fahrzeug deine Ausbildung machen?

Ответы: sehr gerne, ja gerne, egal, eher nicht, nein.

Ниже идетинформация о том, сколько автошкол использовало это авто. Результат выводится в

процентном соотношении (для автошкол предоставляетсятакая возможность) в виде диаграммы.

Класс типовдолжен считываться с базы сайта, как только авто было добавлено на сайт.

Каждого авто будет вноситься лишь одна модель.

На данный моментна сайте есть уже возможность загружать картинки для трех категорий. Но эти картинки показываются отдельно. Нужно. Чтобы они показывались в рамках одногопоказа. Сами же категории остаются и показываются вместе с категориями. Пример:

если картинка загружается для категории «unser Team / наша команда», то текст

показывается поверх картинки, которая была загружена для этого раздела. А для

авто поверх картинки должны показываться символ авто в таким виде: wir Schulen

auf ХХХ (вместо ХХХ показываем бренд авто, например BMW).

Марки (BMW, Mercedes etc.) должны также показываться рядом сименем автошколы. Сейчас для каждой марки супер-админ может указать три модели

авто. А вот мини-админы могут выбрать модель авто. При этом нужно сделать так,

чтобы мини-админы могли указать заголовок для картинки и автора картинки. Эта

информация должна показываться в конце страницы. Если автошкола загружает

картинку сама, то автором картики автоматически должна становиться эта

автошкола.

Все марки должнытогда показываться в меню «Fahrschulfahrzeuge».

Также в видетаблицы со скроллом нужно показывать динамику изменения цены на авто. Динамика

изменения цены должна отображать цены за последние 15 лет. Причем 1 января

должна автоматически добавлять еще один год.

Динамика изменения цен должна работать следующим образом:

для какой-то модели авто в течение года должно задавать 6 ценовых значений. На

2. Калькулятор стоимости услуг

На сайте есть калькулятор стоимости услуг, который нужно доработать визуально в соответствии с примером:

Тут показываются разные группы водительских прав (задаются в админке).

Но нужно сделать так, чтобы при заполнении данных для группы А автоматически

заполнялись данные для группы А2. Но также админ должен мочь самостоятельно

изменить данные для А2.

При заполнении цен для филиалов эти значения должныавтоматически переноситься в другие филиалы.

Когда курсором наводишь на конкретную ячейку таблицы, например, Grundbetrag Überlandfahrt Übungsstunde, то должно показываться небольшоеокно с объяснением (типа тултипа).

Сама ячейка, где указано количество часов в рамках занятий, нужно выделить

немного цветом.

На странице рядом с калькулятором цены должно быть возможновыбрать другую группу водительских прав. Выбрав ее, получаешь информацию о

стоимости в том же виде, как описано выше.

3. При регистрации пользователи могут вносить себя в четыреразные категории. Но иногда бывает так, что пользователи указывают неправильную

категорию. Поэтому для супер-админа нужно сделать так, чтобы он мог менять

категории пользователей. А пользователь должен мочь удалять категории.

4. OnPage Optimierung

Для портала нужно сделать OnPage-оптимизацию.

5. Линкование

Параметры, которые были заданы для ASF и BKF семинаров, должны автоматическипередаваться на два других портала. Техническая спецификация и данные доступа

нам предоcтавят.