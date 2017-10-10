Сайт на wordpress, доска объявлений. После перехода на новый сервер, нужно исправить: 1. Иногда не ищет по городам 2. Не отображается .jpeg при добавлении об. 3. Оптимизировать три крона под новый ...
Доработать парсер
Здравствуйте!
Нужно починить парсер резюме хх.ру!
Стал выдавать вот такую ошибку http://prntscr.com/gvhu3q
Нужно сейчас так как куплен доступ на 24 часа
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