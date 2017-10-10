Правка в битриксе

На сайте есть каталог квартир etagrealty.ru/catalog/ нужно видоизменить страницу, сейчас это просто примитивный список, а нужно сделать его чуть красивей и информативным, пример того что нужно, во вложении к заданию.

Пояснения: У каждой квартиры есть около 10 характеристик. Нужно сделать мини карточки товара из данных характеристик. Очень важно сделать отдельную настройку, что бы для квартиры формировался свой настраиваемый заголовок и краткое описание (что есть что бы я мог менять информацию которая будет выводится в заголовок и в краткое описание), Заголовком является количество комнат, метро и адрес квартиры (пример во вложении). Заголовок должен оформляться в тег

, а краткое описание в теге

, каждая карточка товара должна быть в теге . Нужна функция редактирования заголовка и краткого описания, нужно что бы я самостоятельно задавал те данные которые должны выводиться в заголовок и в раздел краткое описание, все это должен формировался по маске шаблона (обратите внимание на скриншот 2. Там пример того, как должно формироваться краткое описание квартиры, туже функцию нужно реализовать для заголовка) ТО есть нужна настройка в административной части сайта, с помощью это настройки, я формирую "заголовок" и "краткое описание" prntscr.com/gvj9ky все эти данные должны формироваться из характеристик, то есть я указываю в этом поле, какие характеристики нужно вывести в заголовок или в краткое описание. Если есть вопросы, задавайте.