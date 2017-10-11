Внесение корректировок в шаблон интернет-магазина на OpenCart

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен9 заявок169 просмотров

Есть шаблон для OpenCart 1.5.5.1, в него необходимо внести изменения по цвету, шрифтам и небольшие правки по компановке. 

Полная информация в личные сообщения.

Opencart
8 лет назад
highlander_slv
Вячеслав 
40 лет
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

AlexGah
32 года
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад
$8
1 день
Алексей очень оперативно выполнил задание по ТЗ, также дал несколько рекомендаций по улучшению. Если понадобится еще вносить изменения в сайт точно обращусь к нему.
Порядочный заказчик с понятным ТЗ и моментальной оплатой. Рекомендую сотрудничать с Вячеславом!

Заявки фрилансеров

AlexGah
32 года
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад