highlander_slv

Вячеслав highlander_slv

 
40 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
6 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$1000
выплачено фрилансерам
100%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

oleg_d
39 лет
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
$1000
10 баллов
6 лет назад
Создание сайта с каталогом продукции
Сотрудничеством доволен. Рекомендую
Проект сделал качественно по ТЗ, после завершения проекта все мелкие корректировки внесены. Качество работы - отлично. Единственное, немного не уложились по срокам, но в связи с праздниками предполагалось, что сроки немного сдвинутся.
Ответный отзыв
Anekiro
Наташа 
45 лет
10 лет в сервисе
Была
2 года назад
$5
10 баллов
6 лет назад
Написание коротких материалов для наполнения сайта
Спасибо, за интересный проект. ТЗ поставлено четко, сроки не сжаты, оплата без задержек. Надеюсь на дальнейшие заказы.
Оперативно, коммуникация без перебоев. Качество текстов - хорошее.
Ответный отзыв
AlexGah
32 года
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
$8
10 баллов
8 лет назад
Внесение корректировок в шаблон интернет-магазина на OpenCart
Opencart
Порядочный заказчик с понятным ТЗ и моментальной оплатой. Рекомендую сотрудничать с Вячеславом!
Алексей очень оперативно выполнил задание по ТЗ, также дал несколько рекомендаций по улучшению. Если понадобится еще вносить изменения в сайт точно обращусь к нему.
Ответный отзыв
kristianin
Илья 
39 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад
$30
9 баллов
8 лет назад
Создание БД в MS Access
Было приятно с вами работать. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Приятно работать с таким исполнительным человеком. Все сделано в срок, качественно и без нареканий.
Ответный отзыв
gasminsamler
Светлана 
39 лет
13 лет в сервисе
Была
3 года назад
$30
10 баллов
10 лет назад
Наполнение сайта по автоматическому поливу и ландшафтному дизайну
Спасибо за интересный проект! Вы - идеальный заказчик!
Светлана очень качественно и в срок выполнила заказ. Качественно, грамотно, быстро, без нареканий. Большое ей за это спасибо.
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