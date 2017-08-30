highlander_slv

Необходимо наполнить сайт уникальными небольшими текстами об услугах. Сайт на тему ландшафтного дизайна.
- Копирайтинг1 исполнительЗавершен6 лет назад
Необходимо разработать сайт, а также его дизайн для ландшафтной организации. В самом сайте должны быть такие группы меню как: каталог, полезная информация, фото и видео, услуги, о нас и т.д. Так же необходимо ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗавершен6 лет назад
Есть шаблон для OpenCart 1.5.5.1, в него необходимо внести изменения по цвету, шрифтам и небольшие правки по компановке. Полная информация в личные сообщения.Веб-программирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
Есть 1С:Предприятие 8.3 (8.3.7.1949) конфигурация Управление торговлей, редакция 11.1 (11.1.2.31), также есть OpenCart 1.5.5.1 и модуль обмена информацией между 1С и сайтом. Необходимо сделать настройки или модуля или 1С так, чтобы из 1С производился импорт ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Имеется интернет-магазин на OpenCart 1.5.x.. Необходим модуль для его интеграции с 1С: УТ 11.1. (выгрузка цен, номенклатуры, свойств из 1С, а также загрузка в 1С заказов из сайта). Также необходима установка и настройка данного модуля. ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $100
1. Необходимо создать шаблон для интернет-магазина на OpenCart 2.3.0.x. по примеру того, что на картинке. 2. Нужно будет залить шаблон с CMS на домен. Ссылку на демо шаблона, который на фотке ...Интернет-магазины11 заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо создать БД в Access, которая будет состоять из трех таблиц, трех форм и четырех отчетов. Таблицы: - перечень техники, поступаемой в сервисный центр (поля: дата приема, наименование техники, фамилия заказчика, телефон заказчика, дата ...Базы данных1 исполнительЗавершен8 лет назад
- $40
Нужно заполнить сайт материалами по автополиву и ландщафтному дизайну. Перечень материалов: 1. Автополив - преимущества, почему он нужен. Общая информация. Этапы (кратко): проектирование, монтаж, запуск системы. Знаков 1500-2000. 2. Ландшафтный дизайн ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен10 лет назад