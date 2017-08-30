Через тернии к звездам
Добрый день!
На данный момент имею опыт более 5 лет по разработке и внедрению корпоративного программного обеспечения.
Приходилось разрабатывать системы автоматизации финансово-экономических задач, складские учетные системы, различные парсеры для сбора и обработки данных, программы для автоматизации работы системных и сетевых администраторов, программы-помощники для пользователей домена.
Основные языки программирования для работы: PHP, Python, Javascript, C++.
Стэк используемых технологий и фреймфорков: Laravel, Laravel Nova, MySQL/MariaDB, jQuery, Native JS, Alpine JS, Bootstrap, Tailwind CSS, Selenium, Puppeteer, GIT, Docker.
Я против войны в Украине!
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$10
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Портфолио
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Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
6 лет назад
Качественно и по разумной цене помогли выполнить работу. Огромное спасибо, я уже не знал что мне делать. Заказывал развертывание приложения на сервере, все выполнили, объяснили и дали инструкцию.
Ответный отзыв
Хороший заказчик. Оплатил быстро.
$15
10 баллов
6 лет назад
Отличная работа, сделал прекрасно, все вопросы адекватно, замечаний нет
Ответный отзыв
Хороший заказчик. Приятно с такими работать.
$80
9 баллов
6 лет назад
Человек делает работу качественно! На любые заметки и просьбы поправки в продукте, Илья реагировал сразу и понимал с ходу что нужно доделать, таким образом, довел программу до совершенства и на выходе получили качественный продукт. Рекомендую данного исполнителя!
Ответный отзыв
Рекомендую этого заказчика. Адекватно оценил объём работ и вовремя их оплатил.
$30
10 баллов
6 лет назад
Приятно работать с таким исполнительным человеком. Все сделано в срок, качественно и без нареканий.
Ответный отзыв
Было приятно с вами работать. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.