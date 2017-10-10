Только на нативном PHP (пусть все будет по-деревенски выглядеть, галавное чтобы работало). c максмально прдробными доками и комментами. Есть база акциоенров сейчас в действующей компании. У всех сколько-то ...
Натянуть верстку на Shop-Script (Webasyst)
Нужно натянуть готовую верстку на магазин на движке Shop-Script.
Пишите только если в портфолио есть работы на основе данного движка.
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