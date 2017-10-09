PHP + Google Таблица

Требуется разработать форму обратной связи для сайта (PHP + JS) с условием проверки по полю Google таблицы, а именно:

пользователь вбивает адрес из предложенных (улицу, дом, квартиру) в рамках одного города. Если поле "улица", введённое пользователем совпадает с полем "улица", и поле "дом" и "квартира" также совпадает, то человек не может отправить заявку, о чём ему вылетает уведомление, мол он "должник". Если совпадений не найдено, то заявка отправляется..

Идеально было бы реализовать это в рамках плагина для WP - Contact Form 7, но данное условие не обязательно

Таблицу для примера прилагаю. Оплата преимущественно "сбербанк.онлайн"