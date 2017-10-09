Доработки сайта на фреймворке Kohana 3

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт1 заявка151 просмотр

1. Заказ не переходит в Завершенные, болтается в статусе "на гарантии".  

2. Из под админа не могу вести переписку с пользователями 

3. Авторам не приходит на почту уведомление о новых заказах. 

Рассматриваются только предложения со сроком и стоимостью

8 лет назад
utkoff
Игорь 
35 лет
8 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров