Добрый день! Необходимо создать сайт. Домен старый, на нем сейчас есть сайт. Его надо заменить на новый. Клининговая тематика, простой, удобный, понятный. Примеры того, что нравится, предоставлю.
Доработки сайта на фреймворке Kohana 3
1. Заказ не переходит в Завершенные, болтается в статусе "на гарантии".
2. Из под админа не могу вести переписку с пользователями
3. Авторам не приходит на почту уведомление о новых заказах.
Рассматриваются только предложения со сроком и стоимостью
Заявки фрилансеров
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