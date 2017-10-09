В новый проект требуется программист на фултайм - удалённо. Мы разрабатываем платформу для создания своего интернет-магазина наподобие https://www.shopify.com/

Первый этап: 2 месяца разработка сервиса в базовом функционале, 1 месяц обкатка и запуск для открытой регистрации в сервисе. Следующий этап: постоянное развитие сервиса, подключение интеграций с другими сервисами. В предложениях оставляйте за сколько вы готовы работать в месяц и какой у вас есть опыт реализации чего-то подобного.