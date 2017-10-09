Программист на фултайм

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт6 заявок192 просмотра

В новый проект требуется программист на фултайм - удалённо. Мы разрабатываем платформу для создания своего интернет-магазина наподобие https://www.shopify.com/

Первый этап: 2 месяца разработка сервиса в базовом функционале, 1 месяц обкатка и запуск для открытой регистрации в сервисе. Следующий этап: постоянное развитие сервиса, подключение интеграций с другими сервисами. В предложениях оставляйте за сколько вы готовы работать в месяц и какой у вас есть опыт реализации чего-то подобного.

8 лет назад
ivantsyganov
Иван 
42 года
11 лет в сервисе
Был
4 года назад

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