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Программист на фултайм
В новый проект требуется программист на фултайм - удалённо. Мы разрабатываем платформу для создания своего интернет-магазина наподобие https://www.shopify.com/
Первый этап: 2 месяца разработка сервиса в базовом функционале, 1 месяц обкатка и запуск для открытой регистрации в сервисе. Следующий этап: постоянное развитие сервиса, подключение интеграций с другими сервисами. В предложениях оставляйте за сколько вы готовы работать в месяц и какой у вас есть опыт реализации чего-то подобного.
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