Написать запрос API для приложения ЮЛА

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Закрыт3 заявки830 просмотров

Есть приложение ЮЛА(ios/android) 

нужно написать запрос к API: 

- авторизация по номеру телефона 

- получение списка товаров  

- настройки профиля 

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AndroidiOS
8 лет назад
Vlad719
29 лет
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
12 отзывов

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