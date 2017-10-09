Не открываются ссылки на iPad. На обычном Desktop всё ок. Поправить

dev.thecultureofart.com/about

На основном div-е не работают ссылки. Причём на десктопах всё ок.

Такое впечатление что часть кода:

﻿function _initCaleoMouseWheel() {

﻿if ( $('.hijack-page').length > 0 ) {

// call initScrollHijack

if ( feature.touch && vpW >= 768 && (vpW >= 1051 || vpH >= 470) ) {

//console.log('activate swiping');

$('body').on('touchstart', '.side-draggable', false, _touchStartOvertake);

$('body').on('touchend', '.side-draggable', false, _touchEndOvertake);

} else {

window.addEventListener('mousewheel', scrollOvertake, false);

window.addEventListener('wheel', scrollOvertake, false); }

} else {

if ( vpW

window.removeEventListener('mousewheel', scrollOvertake, false);

window.removeEventListener('wheel', scrollOvertake, false); }

$('body').off('touchstart', '.side-draggable', false, _touchStartOvertake);

$('body').off('touchend', '.side-draggable', false, _touchEndOvertake);

}

}как то перекрывает момент нажатия на ссылку. Пример ссыки на последнем слайде. (ссылка на instagram)

Надо поправить. Желательно чтобы у вас был ipad . По хорошему надо инспектора вызывать и отлавливать проблему.

От вас, сколько и когда. Вообще на будущее требуется верстальщик для оптимизации iOS.