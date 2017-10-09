Есть 5 сайтов на OpenCart которые требуют периодического дорабатывания, переделывания, дополнений и т.д. Требуется программист отлично знающий OpenCart и находящийся в скайпе на связи с 10 до 21 по Москве. Оплата сразу по ...
Не открываются ссылки на iPad. На обычном Desktop всё ок. Поправить
На основном div-е не работают ссылки. Причём на десктопах всё ок.
Такое впечатление что часть кода:
function _initCaleoMouseWheel() {
if ( $('.hijack-page').length > 0 ) {
// call initScrollHijack
if ( feature.touch && vpW >= 768 && (vpW >= 1051 || vpH >= 470) ) {
//console.log('activate swiping');
$('body').on('touchstart', '.side-draggable', false, _touchStartOvertake);
$('body').on('touchend', '.side-draggable', false, _touchEndOvertake);
} else {
window.addEventListener('mousewheel', scrollOvertake, false);
window.addEventListener('wheel', scrollOvertake, false); }
} else {
if ( vpW
window.removeEventListener('mousewheel', scrollOvertake, false);
window.removeEventListener('wheel', scrollOvertake, false); }
$('body').off('touchstart', '.side-draggable', false, _touchStartOvertake);
$('body').off('touchend', '.side-draggable', false, _touchEndOvertake);
}
}как то перекрывает момент нажатия на ссылку. Пример ссыки на последнем слайде. (ссылка на instagram)
Надо поправить. Желательно чтобы у вас был ipad . По хорошему надо инспектора вызывать и отлавливать проблему.
От вас, сколько и когда. Вообще на будущее требуется верстальщик для оптимизации iOS.
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