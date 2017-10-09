Телеграм бот ( анализ сообщений в каналах )

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Закрыт3 заявки158 просмотров

Доброго дня !

Предлагаю задачу по анализу текстов в каналах Телеграм

Ищем сообщения по шаблону текстов и производим определенные действия ( сохранить, переслать ).

Данные шаблонов заполняем самостоятельно в удобном для исполнителя виде.

Ждем предложений со стоимостью работ и необходимой начальной структуры виртуалки.

8 лет назад
Prospector
Андрей 
50 лет
18 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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