Contact-form-7, поломалась кнопочка

Есть 1С:Предприятие 8.3 (8.3.7.1949) конфигурация Управление торговлей, редакция 11.1 (11.1.2.31), также есть OpenCart 1.5.5.1 и модуль обмена информацией между 1С и сайтом. Необходимо сделать настройки или модуля или 1С так, чтобы из 1С производился импорт ...