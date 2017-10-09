Contact-form-7, поломалась кнопочка

$3
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт5 заявок191 просмотр

После отправки сообщения не пропадает значок обновляется и не выскакивает сообщение об успешной отправки. При этом письмо приходит.

Вордпресс

WordPress
8 лет назад
KirsanovEvgeny
Евгений 
43 года
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров