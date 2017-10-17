Необходимо подключить арi к сайту.
Доработать интерактивную карту на Wordpress
Необходимо доработать сайт с интерактивной картой района.
Есть первая итерация: dchirikov.ru/artem/
Предоставлю исходники.
В приложении макеты стартовой страницы, при клике на объект карты и при клике на иконку расположения.
На карте 13 кликабельных объектов.
Требования:
Кроссбраузерная верстка, адаптивность
Каждый объект имеет индивидуальный адрес. Пример jurfaq.com/
Возможность добавления новых достопримечательностей через админпанель.
Установка на хостинг.
Структура окончательная, верстка и стиль текстового блока может измениться в процессе работы.
Пишите свой скайп
Прошу сразу писать стоимость работы.
Выбранный исполнитель
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