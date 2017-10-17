Доработать интерактивную карту на Wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Завершен2 заявки179 просмотров

Необходимо доработать сайт с интерактивной картой района. 

Есть первая итерация: dchirikov.ru/artem/ 

Предоставлю исходники. 

В приложении макеты стартовой страницы, при клике на объект карты и при клике на иконку расположения. 

На карте 13 кликабельных объектов.  

Требования: 

         Кроссбраузерная верстка, адаптивность 

         Каждый объект имеет индивидуальный адрес. Пример jurfaq.com/ 

         Возможность добавления новых достопримечательностей через админпанель. 

         Установка на хостинг. 

Структура окончательная, верстка и стиль текстового блока может измениться в процессе работы.  

Пишите свой скайп 

Прошу сразу писать стоимость работы.

WordPress
8 лет назад
iceman4ik
31 год
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

flashbag
Олег 
30 лет
13 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
65 отзывов(-1)
8 лет назад
$100
3 дня
Проект выполнен, сроки соблюдены. Олег - Специалист с большой буквы, в своем деле. Рад был сотрудничеству. Всем рекомендую!!!
Все прошло отлично. Алексей - отличный дизайнер! Рекомендую к сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

flashbag
Олег 
30 лет
13 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
65 отзывов(-1)
8 лет назад