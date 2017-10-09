Натянуть на angular2-4

Есть макет в принципе работающий, но нужно его доработать.

1. Добавить json запросы статический, я вижу это так: в файле просто указать 1-2 точку, чтобы при загрузке странице на карте уже были выставлена маркера.

2. Нужно натянуть на ангуляр 2 или 4-й.

3. На странице в макете, где интерактивная карта, нужно сделать модальное окно (которое будет вызываться при нажатии по кнопке) и туда внести поля для заполнения (сейчас они находятся на одной странице вместе с картой), по которым и будет строиться маркер(адрес полный, дата, контактная информация, телефон, возможность прикрепить фото, потому что как сейчас там очень сырое представление информации на маркере при нажатии, по моему мнению на такие мероприятия с такой информацией никто не пойдет, фото можно чтобы и не отображалось, если отобразится будет плюсом, но это зависит от трудности выполнения, если это сильно на цену не повлияет, то можно чтобы отображалась и фотография и полное описание при нажатии на маркер).

4. роутинг. когда мы нажимаем на маркер, чтобы там было что-то типа иконок мне понравилось, я приду, избранное, и как раз тут и привязать к роутингу в плане при нажатии показать, например, избранные, то менялся урл на #название. 5. Урлы страниц должны меняться

6. превьюшка с точки зрения для пользователя.

Предлагайте цену за реализацию. Макет в прикрепленных файлах