Перенести сайт

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Закрыт12 заявок180 просмотров

Сайт, который надо перенести: master.work

все функции должны работать

Меняем домен с master.work на другой. Хостинг оставляем старый.

8 лет назад
m2y444
Феликс 
52 года
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров