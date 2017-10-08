Настройка ява скрипта (сбор данных с форм) сервиса carrotquest.io

Для сайта sushi-biz.ru

уже добавлен код carrotquest.io , в нём надо настроить сбор данных с форм. описание: на сайте (тут ссылки не разрешено писать - так что ищите сами или пишите вопрос в комментарии)

Задание: обеспечить передачу всех данных с форм сайта в кэррот

Способ интеграции строго JS

Все даные с форм – это передача всей информации с полей форм сайта