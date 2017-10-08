Починить забор статы и стримов для матчей по cs с сайта hltv Переделать автоматическое обновление турниров. Убрать обновление турниров каждые 10 минут. Сделать что б обновление запускалось когда как только заканчивается матч ...
Настройка ява скрипта (сбор данных с форм) сервиса carrotquest.io
Для сайта sushi-biz.ru
уже добавлен код carrotquest.io , в нём надо настроить сбор данных с форм. описание: на сайте (тут ссылки не разрешено писать - так что ищите сами или пишите вопрос в комментарии)
Задание: обеспечить передачу всех данных с форм сайта в кэррот
Способ интеграции строго JS
Все даные с форм – это передача всей информации с полей форм сайта
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