Запрос предложений по доработке CRM системы: https://.perfexcrm.com

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Закрыт3 заявки148 просмотров

доработка CRM системы:  https://www.perfexcrm.com/ 

Интересуют:

- сроки?

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- иные предложения

8 лет назад
ooottk69
Матвей 
43 года
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров