Доработки по сайту

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Закрыт4 заявки176 просмотров

Нужно выполнить по сайту. yar-plitka.ru 

Сайт на Opencart Version 2.2.0.0 (trs.2.0.3.0) установлен модуль New Store v.2.5.2  

1. Доработать карточку товара по образцу. 

2. Переделать каталог товара. Что бы при импорте товара были коллекции. По аналогии с сайтом. 

3. Очистить текущий каталог товара, импортировать новые товара из файлов csv 

4. Научить как импортировать новые товары

Opencart
8 лет назад
Dimych76
Дмитрий 
39 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров