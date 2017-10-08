Починить забор статы и стримов для матчей по cs с сайта hltv Переделать автоматическое обновление турниров. Убрать обновление турниров каждые 10 минут. Сделать что б обновление запускалось когда как только заканчивается матч ...
Парсер ссылок с сайта с постраничной навигацией (питон, терминал, мак)
- Нужно написать парсер для Firefox на маке
- На входе ссылка, нужно собрать ссылки на странице и перейти на следующую страницу
- Всё. Пишите!
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