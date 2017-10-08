Парсер ссылок с сайта с постраничной навигацией (питон, терминал, мак)

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  2. Веб-программирование
Закрытнет заявок99 просмотров
  • Нужно написать парсер для Firefox на маке
  • На входе ссылка, нужно собрать ссылки на странице и перейти на следующую страницу
  • Всё. Пишите!
Python
8 лет назад
spbkmike
Михаил 
55 лет
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров