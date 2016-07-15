Есть APIНужно получить по этому API параметрыЗаписать их в БДСкриптом вывести данные
- Веб-программирование11 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужно написать парсер для Firefox на макеНа входе ссылка, нужно собрать ссылки на странице и перейти на следующую страницуВсё. Пишите!Веб-программированиенет заявокЗакрыт8 лет назад
Нужно написать парсер для Firefox на макеНа входе ссылка, нужно собрать ссылки на странице и перейти на следующую страницуВсё. Пишите!Веб-программирование3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Нужен скрипт, который я вставлю на страницу откуда передам либо координаты, либо название местоположенияЖелательно, чтобы у Вас уже был опыт с API InstagramВеб-программирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Есть массив ссылокНужно пройти по каждой ссылке и сохранить 2 цифровых параметра с каждойНужно, чтобы я мог запускать у себя на маке парсерДанные нужны в csv или тексте, чтобы выгрузить в таблицы гугл доксЗавершен8 лет назад
Нужен скрипт формы для вставки на сайт Отправка данных на почтуОтправка в slack через webhookВалидацияПоля: имя, емейл, телефонПосле отправки на экране у пользователя вместо формы или над ней показывается успешная отправкаЧем меньше строк кода, тем ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт8 лет назад
https://vk.com/dev/bizmessageshttps://api.slack.com/custom-integrationsПри поступлении нового сообщения в чат группы слать уведомление в канал в slackВеб-программирование3 заявкиЗакрыт9 лет назад
Есть плагинВ functions прописан код импорта постов. Сейчас он добавляет записи в wordpressНужно: чтобы он создавал пост, если его нет и обновлял по ID, также чтобы он создавал категорию, если её нет и обновлял, если естьСистемы управления (CMS)6 заявокЗакрыт9 лет назад
Есть APIХочу указать MOW (IATA Москвы) и получить список популярных направленийОт вас нужен простой скрипт реализацииЗавершен9 лет назад
Заполнить таблицу в excel по 42 параметрамБольшинство полей нужно указать 1 или 0В других расстояние 12 км, напримерНаполнение сайтов19 заявокЗакрыт9 лет назад
Есть сайт, где можно скопировать код виджета (сейчас это script и div)При открытии страницы, на которой установлен виджет в div прописываются другие div'ыВ исходном коде выглядит как script и div: ...Системное программированиенет заявокЗакрыт9 лет назад
Нужна консультация/идея от математика Есть два параметра: рейтинг (от 1 до 10) и кол-во голосов от 1 до бесконечности Нужна формула для корректного расчетаПрикладное ПО8 заявокЗакрыт9 лет назад
Текст об отеле должен быть уникальнымПишем для людей, чтобы они читали, а не для поисковиковВ идеале пользоваться главредом, чтобы убирать лишнее и мусорБудет чёткое задание как писатьПроект большой на несколько десятков текстовКопирайтинг15 заявокЗакрыт9 лет назад
Есть ссылка виде , использующая скрипт показа div'a:http://getbootstrap.com/javascript/#collapseНужно, чтобы по клику показывался div по аналогии как тут:http://getbootstrap.com/javascript/#popoversТо есть взять скрипт позиционирования из popovers и добавить этот функционал к collapseВеб-программирование1 заявкаЗакрыт9 лет назад
Логика парсера: Зайти на страницу http://sletat.ru/?callback=search&city=832&country=150&hotels=86048&adults=2&kids=0&datefrom=15/07/2016&dateto=30/07/2016¤cy=RUB&minhotelrating=0&nightsmin=7&nightsmax=7&ticketsincluded=false&hastickets=false&places=true Слева блок названий и ценОтпарсить список названийСохранитьПройти по другим ссылкам, их 348Сформировать топ встречающихся названийПоказать результатЗавершен9 лет назад