spbkmike

Михаил spbkmike

 
55 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
7 лет назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

maximjim
Максим 
30 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
$10
10 баллов
8 лет назад
Парсер параметров с сайта
Приятное сотрудничество. Моментальная оплата! рекомендую.
Супермозг)
Ответный отзыв
ne0z
39 лет
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
42 отзыва(-4)
$2
10 баллов
9 лет назад
Aviasales API
все замечательно, хороший заказчик
Я просто оставлю это здесь: он — гений
Ответный отзыв
rbarantsevich
Роман 
29 лет
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$20
10 баллов
9 лет назад
Парсер для сайта
Четкая постановка задачи, постоянно на связи, после заказа продолжили сотрудничество, однозначно рекомендую.
Быстро сделали задачу. Делаем уже новые. Рекомендую.
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